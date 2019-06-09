Zeljko Obradovic ve Melih Mahmutoğlu'nun açıklamaları
09 Haziran 2019, Pazar
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ve 'nun açıklamaları

Zeljko Obradovic ve Melih Mahmutoğlu'nun açıklamaları

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Beko deplasmanda 73-56 mağlup ederken, müsabakanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü ve kaptan , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyon olmak için uzun bir yolları olduğunu dile getiren Obradovic, "Oyuncularımın performansından memnunum. Bu sene 'le defalarca oynadık. Şimdi final serisinde karşılaşıyoruz. Farklı kadrolarla mücadele ediyoruz. Bu maça farklı hazırlandık. Oyuncularımın oynayış şekilleri ile gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum böyle oynadıkları için. 1-0 çok bir anlam ifade etmiyor. Salı gününe hazır olmalıyız. Şampiyon olmak için uzun bir yol var ve henüz yolun başındayız" dedi.

Obradovic, "Bu maçın 'un bir intikamı mıydı" sorusuna, "Biz böyle düşünmüyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz. Rakibimiz kaliteli bir takım. Biz öyle bakmıyoruz, kendi oyunumuza bakıyoruz" yanıtını verdi.

Deneyimli başantrenör son olarak 'ın, 'Ülker Spor Salonu'na gitmeyebilirim' açıklamasına yönelik, "Bu ona sorulması gereken bir soru. Defalarca tekrarladığım bir şey var. Taraftarlardan rakibe saygı duymalarını ve sadece bize destek olmalarını söyledim. Anadolu Efes'e saygılı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

MAHMUTOĞLU: FENERBAHÇE TARAFTARININ BİR BİLDİĞİ VARDIR

Beko Kaptanı ise gerçek Fenerbahçe'yi gösterdiklerini dile getirerek şöyle konuştu: "Sadece bir maçı kazandık. Avantalı durumdayız. Salı günü de aynı şekilde oynayacağız. FinalFour'daki mücadelemiz bize yakışan mücadele değildi. Bunun bilincinde sahaya çıktık ve galibiyet aldık. 2-0 yapmak için aynı coşkuyla sahada olacağız. Gerçek Fenerbahçe resmini gösterdik bu akşam."

Mahmutoğlu, Ergin Ataman'ın aleyhine yapılan tezahüratlar ile ilgili olarak ise "Biz basketbolcuyuz. Sahaya ne yansıması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Fenerbahçe taraftarının vardır bir bildikleri, herkese böyle davranmıyorlar. Bunu tasvip etmiyorum" dedi.

  1. 09.06.2019
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