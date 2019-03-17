Hatay BB'den büyük fark
17 Mart 2019, Pazar
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Hatay BB'den büyük fark

Hatay BB'den büyük fark

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22. hafta maçında , sahasında ’u 103-49’luk farklı skorla mağlup etti.

Salon: Antakya
Hakemler: Ergin Sarı xx, Umut Özgün Ergün xx, Nihat Çetin xx
: Ayşegül Günay xxx 9, Yeliz Doğan xxx 5, İlsu Darıcıoğlu xxx, xxx 15, Snytsina xxx 13, Williams xx 2, Hülya Çoklar xx 2, Amber Harris xxx 15, Gizem Havare 2, Gizem Başaran xxx 7, Merve xxx 15, Gajic xxx 18
: Gabriela xxx 12, Zeynep Öykü xx 2, Lucie Melek xx 5, Fatmanur Karakaş xx 4, Gamze Zeren xxx 12, Sevgi Tonguç xx 2, Betül Erkoyunlu xx 6, Bahar Kocaoğlu xx 6
1. Periyot: 24-19 (Hatay lehine)
Devre: 50-27 (Hatay lehine)
3. Periyot: 80-35 (Hatay lehine)

  1. 17.03.2019
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