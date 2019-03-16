TOFAŞ'tan farklı galibiyet

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 22'nci hafta mücadelesinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Diante Garrett, Yiğit Arslan, Kyle Weems, Berkan Durmaz, Frank Elegar beşiyle başlayan Bursa temsilcisi, ilk basketini Weems'in smacıyla buldu. Diante Garrett, Frank Elegar ve Kyle Weems'in sayılarıyla 5'inci dakikada 10-10 eşitliği sağlayan Mavi Yeşilliler, rakibin sayılarına Berkan Durmaz, Kyle Weems ve Kenny Kadji ile karşılık vererek 18-17 üstünlüğü sağladı. Muhaymin Mustafa'nın smacı sonrası rakibe çalınan teknik faulle serbest atış çizgisine giden TOFAŞ, birinci periyodu 22-20 üstünlükle kapattı.

İkinci çeyreğe de Barış Ermiş'in üç sayılık basketiyle başlayan ev sahibi takım, bu periyotta Muhsin Yaşar, Barış Ermiş, Diante Garrett ve Yiğit Arslan'dan skor katkısı alarak soyunma odasına 44-38 önde girdi.



Üçüncü çeyreğin başında Kenny Kadji, Diante Garrett ve Frank Elegar'ın basketleriyle farkı çift hanelere (51-40) çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, 28'inci dakikada Kyle Weems'in üçlüğüyle durumu 68-51'e getirdi. Kyle Weems'in elinden bir üçlük daha bulan Mavi Yeşilliler, Kenny Kadji'nin smacıyla son çeyreğe 73-52 üstün başladı.



Dördüncü periyota da Kenny Kadji ve Diante Garrett ikilisinin sayılarıyla hızlı başlayan TOFAŞ, bitime 8.40 dakika kala 27 sayılık farkı yakaladı: 79-52. Kalan sürede Başantrenör Orhun Ene, genç oyunculara şans tanırken, Muhaymin Mustafa sayılarıyla bitime 6.40 kala skoru 84-56 yaptı. Berkan Durmaz ve Mert Konuk'un elinden sayılar bulmaya devam eden TOFAŞ, parkeden 89-72 galip ayrıldı.



Kaptan Sammy Mejia'nın mide rahatsızlığı nedeniyle forma giymediği maçta TOFAŞ'ta Diante Garrett 21 sayı, 4 asist, 2 ribaunt ile takımın bu karşılaşmadaki en skorer ismi olurken; Garrett'ı 18 sayıyla Kenny Kadji ve 13 sayıyla Kylw Weems takip etti.



TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 24 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe Beko'yla oynayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'de başlayacak.

