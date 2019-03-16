Ormanspor'dan kıl payı galibiyet
16 Mart 2019, Cumartesi
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Ormanspor'dan kıl payı galibiyet

Ormanspor'dan kıl payı galibiyet

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda 'u 80-79 mağlup etti.

Takımlar sahaya "Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur , tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." pankartıyla çıktı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Mustafa Candemir Tabak

: Asena Yalçın 5, Melis Talay 6, Petronyte 25, Cado 8, Walker 23, Burcu Çiğil, Gülşah Gümüşay, Anderson 12

OGM Ormanspor: Copper 24, Nilay Kartaltepe 8, Naile Çırak 8, Ruzickova 14, Damla Gezgin 11, Dila Aşkın 6, Özge Kavurmacıoğlu 4, Miray Şahin 5

1. Periyot: 12-21

Devre: 39-41

3. Periyot: 65-58

  1. 16.03.2019
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