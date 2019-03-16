Elazığ İl Özel İdare'den net galibiyet

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 17-16 üstün tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğü elinden bırakmayan Elazığ ekibi devreye 35-27 önde girmeyi başardı.



Üçüncü periyotta oyun disiplininden kopmayan Elazığ İl Özel İdare, bu çeyreği de 52-43 önde kapattı. Son periyotta da hata yapmayan bordo-beyazlı kulüp salondan 70-53 galip ayrılmasını bildi.



Elazığ İl Özel İdare'de Nihan Demirkol 18 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Bursa BŞB.'de Harika Gözde Eldaş'ın 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.