Elazığ İl Özel İdare'den net galibiyet
16 Mart 2019, Cumartesi
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Elazığ 'den net galibiyet

Elazığ İl Özel İdare'den net galibiyet

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin 26. haftasında Elazığ evinde karşılaştığı ’ni 17 sayı farkla 70-53 mağlup etti.

Elazığ Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 17-16 üstün tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğü elinden bırakmayan Elazığ ekibi devreye 35-27 önde girmeyi başardı.

Üçüncü periyotta oyun disiplininden kopmayan İdare, bu çeyreği de 52-43 önde kapattı. Son periyotta da hata yapmayan bordo-beyazlı kulüp salondan 70-53 galip ayrılmasını bildi.

Elazığ İl Özel İdare'de Nihan Demirkol 18 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Bursa BŞB.'de Harika Gözde Eldaş'ın 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

  1. 16.03.2019
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