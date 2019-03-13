Darüşşafaka Tekfen İspanya deplasmanında
Yeşil-siyahlı ekip, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria ile karşılaşacak.
Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'ya konuk olacak.
Las Palmas de Gran Canaria şehrindeki Gran Canaria Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.30'da başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde iyi bir sezon geçirmeyen yeşil-siyahlı ekip, 3 galibiyet, 22 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.
Ligde 6 galibiyet ve 19 mağlubiyet alan Herbalife Gran Canaria ise 14. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Herbalife Gran Canaria 75-71 kazanmıştı.
- 13.03.2019
- Güncelleme: 13.03.2019 12:08
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