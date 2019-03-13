Darüşşafaka Tekfen İspanya deplasmanında
13 Mart 2019, Çarşamba
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deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen İspanya deplasmanında

Yeşil-siyahlı ekip, 'nin 26. haftasında yarın ekibi Herbalife ile karşılaşacak.

, 'nin 26. haftasında yarın temsilcisi Herbalife 'ya konuk olacak.

Las Palmas de Gran Canaria şehrindeki Gran Canaria Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde iyi bir sezon geçirmeyen yeşil-siyahlı ekip, 3 galibiyet, 22 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet ve 19 mağlubiyet alan Canaria ise 14. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçı Herbalife Gran Canaria 75-71 kazanmıştı.

  1. 13.03.2019
  2. Güncelleme: 13.03.2019 12:08
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