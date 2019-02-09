Gaziantep Basketbol'dan rahat galibiyet

Maça hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, ilk 5 dakikayı 10-4 önde geçti. Jekiri, Orhan Haciyeva ve McKissic ile sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-10 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte farkı artıran Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 45-23 üstün gitti.

Üçüncü periyotta rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen, Jekiri ve McKissic ile skor üreten ev sahibi ekip, final çeyreğine 63-38 önde girdi.

Son periyot karşılıklı sayılara sahne olurken, farklı üstünlüğünü sürdüren Gaziantep Basketbol, müsabakadan 83-58 galip ayrıldı.

MAÇIN ARDINDAN

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 83-58 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, maçı ciddiye alarak kazandıklarını söyledi.

Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un bazı problemlerinin olduğunu ifade ederek, "İşimizi ciddiye aldık ve galip geldik." ifadesini kullandı.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz ise Gaziantep Basketbol'un çıkış yakalayan ligin iyi takımlarından biri olduğunu belirterek, "Sakat oyuncularımızın eksikliğini geçen haftaya göre daha fazla hissettik. Bu kadromuzla gelecek haftalarda da en iyisini yaparak mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Halit Can Cihan, Sinem Tetik

Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 3, Vasiliauskas 3, Jekiri 17, Orhan Haciyeva 9, Tomas 5, Greene 4, Mehmet Göktaş 9, Batuhan Dikmen, Berisha 4, Yunus Çankaya 5, Kadir Bayram 4, McKissic 20

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Burak Eşlik 4, Şafak Edge 7, Tevfik Akdamar 2, Etou 9, Edogi 16, Kerem Bulat 2, Mehmet Meriç 2, Hüseyin Çevirgen, Alp Karahan 11, Bora Hun Paçun 5

1. Periyot: 21-10

Devre: 45-23

3. Periyot: 63-38