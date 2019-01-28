Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Filou – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
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'ın konuğu Filou

Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Filou

Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde yarın temsilcisi Filou'yu konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, geride kalan 12 haftada 7 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip ekibi ise averajla 4. sırada bulunuyor.

, rakibiyle oynadığı ilk maçı deplasmanda 73-66 kazanmıştı.

  1. 28.1.2019 10:02
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