Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
27 Ocak 2019, Pazar
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Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

ahincioğlu 'nde 3, Ligi'nde 2 ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 1 maç oynandı.

Tahincioğlu 'nde 16. hafta 3 maçla devam etti. Ligi'nde 16. hafta 2, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 16. hafta tek maçla tamamlandı.

Üç ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Anadolu Efes-Galatasaray: 92-82

Büyükçekmece Basketbol-Banvit: 71-100

Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 70-80

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş: 64-94

Galatasaray-Fenerbahçe: 60-68

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bandırma Kırmızı-Karesispor: 99-71

  1. 27.1.2019 23:22
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