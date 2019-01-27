Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
ahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2 ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 1 maç oynandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta 3 maçla devam etti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta 2, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde de 16. hafta tek maçla tamamlandı.
Üç ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Anadolu Efes-Galatasaray: 92-82
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Banvit: 71-100
Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 70-80
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş: 64-94
Galatasaray-Fenerbahçe: 60-68
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Bandırma Kırmızı-Karesispor: 99-71
- 27.1.2019 23:22
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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