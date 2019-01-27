Beşiktaş deplasmanda güldü
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 94-64 yendi.
Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü
Hakemler: Ergin Sarı, Mustafa Akıllıoğlu, Alper Elçikoca
İstanbul Üniversitesi: Yasemin Güneş 10, Feride Şevval Akalan 9, Gülse Uğur 14, Fall 4, Watkins 13, Hande Güven, Eylül Minez 2, Meltem Topaloğlu 5, Kardelen Gezgin 7, Şuğranur Hatice Sönmez
Beşiktaş: Bahar Çağlar 8, Esra Erden Atacan 6, Kübra İmren Siyahdemir 14, Akhator 13, Mitchell 18, Bahar Yapar 6, Epoupa 14, Mircheva 9, Aleyna Baday, Elif Bayram, Nisa Yalçın 4, Melek Uzunoğlu 2
1. Periyot: 17-24
Devre: 35-47
3. Periyot: 48-69
- 27.1.2019 22:55
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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