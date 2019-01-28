Dünya'nın sporu! (27.01.19)

ECZACI, FENER'E SET VERMEDİ



Voleybol Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Galatasaray'ı deplasmanda kolay geçti. Sarı-siyahlılar rakibini 21-25, 12-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Diğer maç sonuçları şöyle: Aydın- Beşiktaş: 1-3, Halkbank-Çanakkale: 1-3, Beylikdüzü-THY: 3-0, Nilüfer-Karayolları: 3-2, F.Bahçe-Eczacıbaşı: 0-3.



KERR TARİH YAZDI



NBA'de GSW, Celtics'i 115- 111 yendi. GSW'nin Başantrenörü Steve Kerr çıktığı 377. maçında 300. galibiyetini elde etti. Kerr böylelikle 300 galibiyeti 416 maçta elde eden Pat Riley'nin rekorunu kırdı. GSW'de Durant 33, Curry 24 sayı attı.



PSG'YE GELME BARÇA'YA GİT



Barcelona'nın Ajax'tan 75 milyon euro'ya transfer ettiği Frenkie de Jong, şok bir açıklama yaptı. 21 yaşındaki orta saha, Barcelona dışında PSG ile M. City'den de teklif geldiğini ve PSG'li Neymar'ın kendisine Barça'ya gitmesi yönünde tavsiye verdiğini açıkladı. Bu öneri Paris'te şok etkisi yarattı.



ZAFER DJOKOVİC'İN



Avustralya Açık tek erkeklerde şampiyon Novak Djokovic oldu. Rafael Nadal'ı 3-0 (6-3, 6-2 ve 6-3) ile çok rahat geçen Sırp tenisçi, dünya 1 numarası olarak kaldı. Kariyerinin 24. Grand Slam finaline çıkan Djokovic, Avustralya Açık'taki 7. şampiyonluğuna uzandı. Sırp raket Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi rekorunu kırdı. Grand Slam'de 15. kez mutlu sona ulaşan Sırp tenisçi, 73. tekler zaferini yaşadı.



SATRANÇLA HAYATA BAĞLANDI



Türkıye Satranç Federasyonu, İş Bankası sponsorluğunda dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yerini alırken 7'den 70'e birçok kişiye de ilham vermeye devam ediyor. Bunlardan birisi de 2005'te prematüre doğan Yusuf Kaya... Birçok hastalıkla boğuşan ve yatağa hapsolan Kaya, satranç sayesinde hayata tutunmuş. Turnuvalara babası Hamza Albayrak'ın kucağında gidip gelen Yusuf, yaş grupları turnuvalarında her yıl birinci oluyor. "Kocaman bir ailem oldu" diyen genç sporcu, elde ettiği başarıların verdiği özgüvenle artık yürümeye de başladı.



Türkıye Satranç Şampiyonası, Antalya'da düzenlendi. Bu yıl 2 bin 636 sporcu ve aileleri ile birlikte toplam 7 bin kişinin katıldığı turnuva Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından birisi olma özelliğini elde etti. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada başarılı olan isimler, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkı kazandı.



MİNDERDE 4 MADALYA



Serbest Güreş Milli Takımı, Ivan Yariguin Grand Prix'sinde yarıştı. Turnuvanın son gününde Yakup Gör ile Fatih Erdin gümüş, Baki Şahin ise bronz madalya kazandı. Önceki gün yarışan yıldız sporcu Taha Akgül finalde kaybedip gümüş almıştı. Milliler turnuvayı 4 madalya ile bitirdi.



POTADA DERBİ FENERBAHÇE'NİN



Kadınlar Basketbol Ligi'nde F.Bahçe deplasmanda G.Saray'ı yıktı. İlk periyodu G.Saray 17-16 bitirdi. F.Bahçe devreye 31-28 ile girdi. Üçüncü çeyrekte Aslan, 48-47 ile tamamladı. Finalde Kanarya coştu ve 68-60'la kazandı. Beşiktaş ise deplasmanda İstanbul Üni'yi 94-64 yendi.