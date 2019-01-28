Anadolu Efes Galatasaray'ı yıktı
İlk 3 periyodu önde geçen Aslan, sonunu getiremedi Lacivert-beyazlılar 4. çeyrekte 32 sayı atıp kazandı.
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde süper bir maç geride kaldı. Anadolu Efes, Sinan Erdem'de ağırladığı Galatasaray'ı 92-82 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmaya çok iyi başlayan sarı-kırmızılılar ilk periyodu 26-19 üstünlükle geçti. İkinci çeyrekte rakip potaya 23 sayı bırakan Galatasaray ilk yarıyı 49-37 önde tamamladı. Mücadelenin büyük bölümünü önde tamamlayan Cimbom, üçüncü çeyreği de 67-60 üstün götürdü ve son periyoda geçildi. Son 10 dakikada ipleri eline alan lacivertbeyazlılar, bulduğu 32 sayıyla muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve mücadeleyi 92-82 kazanmayı başardı. Ligdeki diğer maçta Banvit, Arel B.Çekmece'yi 100-71 yendi.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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