Anadolu Efes Galatasaray'ı yıktı
28 Ocak 2019, Pazartesi
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'ı yıktı

Anadolu Efes Galatasaray'ı yıktı

İlk 3 periyodu önde geçen Aslan, sonunu getiremedi Lacivert-beyazlılar 4. çeyrekte 32 sayı atıp kazandı.

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde süper bir maç geride kaldı. , Sinan Erdem'de ağırladığı 'ı 92-82 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmaya çok iyi başlayan sarı-kırmızılılar ilk periyodu 26-19 üstünlükle geçti. İkinci çeyrekte rakip potaya 23 sayı bırakan Galatasaray ilk yarıyı 49-37 önde tamamladı. Mücadelenin büyük bölümünü önde tamamlayan Cimbom, üçüncü çeyreği de 67-60 üstün götürdü ve son periyoda geçildi. Son 10 dakikada ipleri eline alan lacivertbeyazlılar, bulduğu 32 sayıyla muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve mücadeleyi 92-82 kazanmayı başardı. Ligdeki diğer maçta Banvit, Arel B.Çekmece'yi 100-71 yendi.

  1. 28.1.2019
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