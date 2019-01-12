TBL All-Star kadroları belli oldu
TBL All*Star'da Asya ve Avrupa karmalarında mücadele edecek basketbolcular belli oldu.
20 Ocak Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Tahincioğlu Basketbol Ligi All-Star maçı kadroları yapılan halk oylamasıyla seçildi. Avrupa Karması Başantrenörü Ergin Ataman (Anadolu Efes) ve Asya Karması Başantrenörü Burak Gören (T. Telekom) olmuştu. Avrupa karmasının ilk 5'inde Moerman, Doğuş (A.Efes), Preldzic (Bahçeşehir), Kartal (Darüşşafaka) ve Semih Erden (İBB) yer aldı. Yedeklerde Beaubois (A. Efes), Williams (B.Çekmece), Colom (Bahçeşehir), Rich, Benzing (Beşiktaş), Harrison ve Göksenin (GS) oldu.
SÜRPRİZ İSİMLER YER ALDI
Asya karması ilk 5'ine Alp Karahan (Sakarya BB), Şehmus Hazer (Banvit), Bobby Dixon (F.Bahçe), Assem Marei (P. Karşıyaka), Gabriel (Türk Telekom) seçildi. Yedekler ise Cevher Özer (Afyon), Lauvergne, Guduric (Fenerbahçe), McKissic (Gaziantep), Berk Berkan (Tofaş), Sylven Landesberg'den (Türk Telekom) oluştu.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
TBL All-Star kadroları belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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