TBL All-Star kadroları belli oldu
12 Ocak 2019, Cumartesi
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TBL All-Star kadroları belli oldu

TBL All-Star kadroları belli oldu

TBL All*Star'da Asya ve Avrupa karmalarında mücadele edecek basketbolcular belli oldu.

20 Ocak Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Tahincioğlu All-Star maçı kadroları yapılan halk oylamasıyla seçildi. Avrupa Karması Başantrenörü Ergin Ataman () ve Asya Karması Başantrenörü Burak Gören (T. Telekom) olmuştu. Avrupa karmasının ilk 5'inde Moerman, Doğuş (A.Efes), Preldzic (Bahçeşehir), Kartal () ve () yer aldı. Yedeklerde Beaubois (A. Efes), Williams (B.Çekmece), Colom (Bahçeşehir), Rich, Benzing (), Harrison ve Göksenin (GS) oldu.

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Asya karması ilk 5'ine Alp Karahan ( BB), Şehmus Hazer (Banvit), Bobby Dixon (F.Bahçe), Assem Marei (P. Karşıyaka), Gabriel () seçildi. Yedekler ise Cevher Özer (Afyon), Lauvergne, Guduric (), McKissic (), Berk Berkan (Tofaş), Sylven Landesberg'den (Türk Telekom) oluştu.

  1. 12.1.2019
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