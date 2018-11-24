TBF'nin hedefi 2019 Dünya Kupası!
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    'nin hedefi 2019 !

    TBF'nin hedefi 2019 Dünya Kupası!

    Başkanı Türkoğlu:" ve Karadağ maçlarından en az birini kazanıp ’na gitmek istiyoruz." açıklamalarında bulundu.

    Başkanı , A Takımı'nın, 2019 FIBA Avrupa Elemeleri'nde ve Karadağ ile oynayacağı maçlarda başarılı olarak kupaya katılma hakkı kazanmasını hedeflediklerini söyledi. Milli kadroya çağrılan oyuncuların çok değerli olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Kulüplerimizde bizi temsil eden, başarılarını istediğimiz arkadaşlar. Hedef 2019 Dünya Kupası'na gitmek. Başantrenörü ve ekibi çok istekli. Önümüzdeki maçlardan en az birini kazandığımız takdirde 'e gitme hakkı kazanıyoruz. Yönetim olarak desteklemeyedevam edeceğiz" dedi.

    SPONSORLUK ÇOK ÖNEMLİ

    Türkoğlu ayrıca başarılarda sponsor desteğinin de önemli olduğunu kaydedip, "Devletimiz spora destek verse de özel sektörün destekleri daha anlamlı oluyor. Basketbola değer katıyor" diye konuştu.

    YENi SPONSOR BiLYONER

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), milli takımlar ana sponsorluğu için Bilyoner ile sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma kapsamında Bilyoner, 3 yıl boyunca hem erkek hem kadın formalarının şortlarında yer alacak. TBF Başkanı Türkoğlu: "Bu anlaşma milli takımların gücüne güç katmak için çok önemli" dedi.
    1. 24.11.2018
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