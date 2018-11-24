TBF'nin hedefi 2019 Dünya Kupası!
TBF Başkanı Türkoğlu:" İspanya ve Karadağ maçlarından en az birini kazanıp Dünya Kupası’na gitmek istiyoruz." açıklamalarında bulundu.
SPONSORLUK ÇOK ÖNEMLİ
Türkoğlu ayrıca başarılarda sponsor desteğinin de önemli olduğunu kaydedip, "Devletimiz spora destek verse de özel sektörün destekleri daha anlamlı oluyor. Basketbola değer katıyor" diye konuştu.
YENi SPONSOR BiLYONER
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), milli takımlar ana sponsorluğu için Bilyoner ile sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma kapsamında Bilyoner, 3 yıl boyunca hem erkek hem kadın milli takım formalarının şortlarında yer alacak. TBF Başkanı Türkoğlu: "Bu anlaşma milli takımların gücüne güç katmak için çok önemli" dedi.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
TBF'nin hedefi 2019 Dünya Kupası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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