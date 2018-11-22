Real Madrid ile Chelsea arasında dev takas! Bale ve Hazard... – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    ile arasında dev takas! Bale ve Hazard...

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> ile <a href="/index/chelsea?id=20be3504-8423-4fa1-99ea-a45c0834747a" class="" rel="tag">Chelsea</a> arasında dev takas! Bale ve Hazard...

    , uzun süredir peşinden koştuğu Eden Hazard için kulübü ’ye ’i teklif etmeye hazırlanıyor.

    Ligdeki kötü gidişatını büyük bir transferle unutturmak isteyen , Eden Hazard için sürpriz bir teklif yapacak. Eflatun-beyazlılar, uzun süredir peşinden koştuğu Belçikalı yıldız için, 'i gözden çıkardı. Başkent ekibinin, Hazard- Bale takası teklifiyle görüşmelerine başlayacağı ifade edildi.

    ÇOCUKLUK HAYALİ
    Sezon başında Belçikalı yıldızı takımda tutmayı başaran İngiliz ekibinin, bu teklife; Hazard'ın kararına göre olumlu yaklaşabileceği belirtildi. 'de oynamanın çocukluk hayali olduğunu belirten 27 yaşındaki yıldız, Sarri'nin gelmesiyle 'de kalmış ve bu sezon takımını sırtladı.

    1. 22.11.2018
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