Ligdeki kötü gidişatını büyük bir transferle unutturmak isteyen Real Madrid, Eden Hazard için sürpriz bir teklif yapacak. Eflatun-beyazlılar, uzun süredir peşinden koştuğu Belçikalı yıldız için, Gareth Bale'i gözden çıkardı. Başkent ekibinin, Hazard- Bale takası teklifiyle transfer görüşmelerine başlayacağı ifade edildi.



ÇOCUKLUK HAYALİ

Sezon başında Belçikalı yıldızı takımda tutmayı başaran İngiliz ekibinin, bu teklife; Hazard'ın kararına göre olumlu yaklaşabileceği belirtildi. Real Madrid'de oynamanın çocukluk hayali olduğunu belirten 27 yaşındaki yıldız, Sarri'nin gelmesiyle Chelsea'de kalmış ve bu sezon takımını sırtladı.