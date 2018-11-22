Real Madrid ile Chelsea arasında dev takas! Bale ve Hazard...
Real Madrid, uzun süredir peşinden koştuğu Eden Hazard için kulübü Chelsea’ye Gareth Bale’i teklif etmeye hazırlanıyor.
Ligdeki kötü gidişatını büyük bir transferle unutturmak isteyen Real Madrid, Eden Hazard için sürpriz bir teklif yapacak. Eflatun-beyazlılar, uzun süredir peşinden koştuğu Belçikalı yıldız için, Gareth Bale'i gözden çıkardı. Başkent ekibinin, Hazard- Bale takası teklifiyle transfer görüşmelerine başlayacağı ifade edildi.
ÇOCUKLUK HAYALİ
Sezon başında Belçikalı yıldızı takımda tutmayı başaran İngiliz ekibinin, bu teklife; Hazard'ın kararına göre olumlu yaklaşabileceği belirtildi. Real Madrid'de oynamanın çocukluk hayali olduğunu belirten 27 yaşındaki yıldız, Sarri'nin gelmesiyle Chelsea'de kalmış ve bu sezon takımını sırtladı.
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