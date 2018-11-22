Anadolu Efes ile Darüşşafaka Euroleague'de karşılaşıyor
THY Avrupa Ligi’nde bugün Darüşşafaka ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
Avrupa Ligi'nin 9. haftasında iki Türk ekibi kozlarını paylaşacak. Önceki gün Fenerbahçe'ye konuk olan Darüşşafaka, bugün Anadolu Efes'i ağırlayacak. Volkswagen Salonu'nda oynanacak maç saat 20.15'te başlayacak ve beIN Sports 4'ten yayınlanacak. A.Efes Başanternörü Ergin Ataman ile Darüşşafaka'nın hocası Ahmet Çakı, bu arenada ilk kez rakip olacak.
EFES'İN 630. SINAVI
Anadolu Efes, Darüşşafaka karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 630. maçına çıkacak. Lacivert beyazlılar, 629 karşılaşmada 346 galibiyet elde ederken, 283 yenilgi aldı. Efes, Avrupa Ligi'nde ise 382. sınavını verecek. Temsilcimiz, bu arenada da 189 galibiyet ve 192 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
'SERİMİZ SÜRECEK'
Lacivert-beyazlıların başantrenörü Ergin Ataman, Daçka'ya gözdağı verdi. Avrupa Ligi'nde yakaladıkları 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirten Ataman, "Zorlu bir süreçteyiz ve bunu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Oyuncularımıza güvenim tam" açıklamasında bulundu.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
Anadolu Efes ile Darüşşafaka Euroleague'de karşılaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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