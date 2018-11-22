Anadolu Efes ile Darüşşafaka Euroleague'de karşılaşıyor – Fotomaç – 22 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ile Euroleague'de karşılaşıyor

    Anadolu Efes ile Darüşşafaka Euroleague'de karşılaşıyor

    THY ’nde bugün ile karşı karşıya gelecek.

    'nin 9. haftasında iki Türk ekibi kozlarını paylaşacak. Önceki gün 'ye konuk olan , bugün 'i ağırlayacak. Volkswagen Salonu'nda oynanacak maç saat 20.15'te başlayacak ve beIN Sports 4'ten yayınlanacak. A.Efes Başanternörü ile Darüşşafaka'nın hocası , bu arenada ilk kez rakip olacak.

    EFES'İN 630. SINAVI
    Anadolu Efes, Darüşşafaka karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 630. maçına çıkacak. Lacivert beyazlılar, 629 karşılaşmada 346 galibiyet elde ederken, 283 yenilgi aldı. Efes, Avrupa Ligi'nde ise 382. sınavını verecek. Temsilcimiz, bu arenada da 189 galibiyet ve 192 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

    'SERİMİZ SÜRECEK'
    Lacivert-beyazlıların başantrenörü Ergin Ataman, Daçka'ya gözdağı verdi. Avrupa Ligi'nde yakaladıkları 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirten Ataman, "Zorlu bir süreçteyiz ve bunu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Oyuncularımıza güvenim tam" açıklamasında bulundu.

    1. 22.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Anadolu Efes ile Darüşşafaka Euroleague'de karşılaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN