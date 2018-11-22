Avrupa Ligi'nin 9. haftasında iki Türk ekibi kozlarını paylaşacak. Önceki gün Fenerbahçe'ye konuk olan Darüşşafaka, bugün Anadolu Efes'i ağırlayacak. Volkswagen Salonu'nda oynanacak maç saat 20.15'te başlayacak ve beIN Sports 4'ten yayınlanacak. A.Efes Başanternörü Ergin Ataman ile Darüşşafaka'nın hocası Ahmet Çakı, bu arenada ilk kez rakip olacak.



EFES'İN 630. SINAVI

Anadolu Efes, Darüşşafaka karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 630. maçına çıkacak. Lacivert beyazlılar, 629 karşılaşmada 346 galibiyet elde ederken, 283 yenilgi aldı. Efes, Avrupa Ligi'nde ise 382. sınavını verecek. Temsilcimiz, bu arenada da 189 galibiyet ve 192 yenilgiyle sahadan ayrıldı.



'SERİMİZ SÜRECEK'

Lacivert-beyazlıların başantrenörü Ergin Ataman, Daçka'ya gözdağı verdi. Avrupa Ligi'nde yakaladıkları 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirten Ataman, "Zorlu bir süreçteyiz ve bunu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Oyuncularımıza güvenim tam" açıklamasında bulundu.