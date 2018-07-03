Boston Celtics Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Wanamaker ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşmenin detaylarına yer verilmeyen açıklamada, Wanamaker'ın 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Son 7 yıldır Avrupa'da oynayan Wanamaker, Fenerbahçe Doğuş ile THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçildiği geçen sezon, maç başına 11,3 sayı, 3,8 asist, 2,7 ribauntluk performans sergiledi.



F.BAHÇE'DEN WANAMAKER'E TEŞEKKÜR

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Wanamaker'a, Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.



Brad Wanamaker geçen sezon Fenerbahçe formasıyla, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmasının yanı sıra THY Avrupa Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.





