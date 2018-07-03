Brad Wanamaker Boston Celtics'te – Fotomaç – 03 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

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    <a href="/index/brad-wanamaker?id=aecd8eb0-3e83-46dd-ac5a-e61706eb6291" class="" rel="tag">Brad Wanamaker</a> <a href="/index/boston-celtics?id=9e2e8fc5-3d30-45e9-906a-106db427b729" class="" rel="tag">Boston Celtics</a>'te

    Amerikan 'nde (NBA) , geçen sezon 'ta forma giyen 'ı kadrosuna kattı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Wanamaker ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşmenin detaylarına yer verilmeyen açıklamada, Wanamaker'ın 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

    Son 7 yıldır Avrupa'da oynayan Wanamaker, ile Avrupa Ligi'nde 'in en değerli oyuncusu seçildiği geçen sezon, maç başına 11,3 sayı, 3,8 asist, 2,7 ribauntluk performans sergiledi.

    F.BAHÇE'DEN WANAMAKER'E TEŞEKKÜR
    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Wanamaker'a, Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

    geçen sezon formasıyla, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmasının yanı sıra Avrupa Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.



    1. 3.7.2018 10:16
    2. Güncelleme: 3.7.2018 11:42
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