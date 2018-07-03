Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, geçen sezon Fenerbahçe Doğuş'ta forma giyen Brad Wanamaker'ı kadrosuna kattı.
Boston Celtics Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Wanamaker ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşmenin detaylarına yer verilmeyen açıklamada, Wanamaker'ın 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Son 7 yıldır Avrupa'da oynayan Wanamaker, Fenerbahçe Doğuş ile THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçildiği geçen sezon, maç başına 11,3 sayı, 3,8 asist, 2,7 ribauntluk performans sergiledi.
F.BAHÇE'DEN WANAMAKER'E TEŞEKKÜR
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Wanamaker'a, Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Brad Wanamaker geçen sezon Fenerbahçe formasıyla, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmasının yanı sıra THY Avrupa Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.
- 3.7.2018 10:16
- Güncelleme: 3.7.2018 11:42
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Negredo sınıfta kaldı
Toplam 2
Yorum
YAZIK Sezonun ilk yarisini sayma, Cenk vardi. Ikinci yarida Love'u transfer ederk Negredo'ya güven verilmdi. simdide küstürüp bosa para verilecek
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Tolga Ciğerci'nin sakatlığı psikolojik
Toplam 6
Yorum
Ne yazık ki Fatih Terim değerlendiremedi. Akhisar kupa maçında Fernando daha kötü oynamasına rağmen yabancı olmadığı için Tolga'nın ipi çekildi.
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Galatasaray'da sola ilk aday: Diego Laxalt
Toplam 3
Yorum
Attan inip eşeğe binmek rodrigues Avrupa'da oynasa en az 30-35m avrodan kapı açılır. Laxalt sadece çalışkan bi topçu, ekstra bi özelliği yok. Belhanda'yı satın.
Brad Wanamaker Boston Celtics'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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