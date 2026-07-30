Umut Bozok Başakşehir’de

Başakşehir, İnter Turku maçı öncesinde bir de transfer gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertliler, 29 yaşındaki milli golcü Umut Dilan Bozok'u 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Son olarak Süper Lig'de Eyüpspor forması giyen tecrübeli santrfor, geçen sezon boy gösterdiği 33 maçta 8 gol ve 6 asist katkısıyla takımının ligde kalmasında büyük bir rol oynadı.
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