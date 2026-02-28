Selke resitali

AVRUPA kupalarını hedefleyen Başakşehir, alt sıralardan kurtulmak isteyen Konyaspor'u ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, ikinci yarıya attığı 2 golle galibiyeti getiren Selke damga vurdu. İlk devrede 23'te Konyaspor'da Berkan'ın plase vuruşunu, kaleci kaleci Muhammed soluna uzanarak kornere çeldi. 34'te Başakşehir'de Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında Berkan'ın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Ömer Ali'nin önünde kaldı. Ömer Ali'nin şutunda kaleci Bahadır topu kontrol etti ve ilk devre golsüz beraberlikle sona erdi.

ŞEHİR'DEN 4'TE3

İKİNCİ yarıya hızlı başlayan Başakşehir, 52'de Yusuf'un ortasında Selke'nin kafasıyla öne geçti.

Bu golden 9 dakika sonra Operi'nin ortasında yine sahne alan Alman yıldız, kendisi ve takımının 2. golünü kaydederek galibiyete imzasını attı. 2'de 2 yapan Başakşehir, son 4 maçta 3. kez kazanıp, Avrupa iddiasını sürdürdü.

SON 4 HAFTADA 5 GOL ATTI

BAŞAKŞEHİR'İN Almanya Bundesliga ekibi Hamburg'dan transfer ettiği 31 yaşındaki Alman golcü Selke, bu sezon 20. maçında 10. kez ağları sarstı.

Son 4 haftada 5 gol atan Selke, Eyüp, Beşiktaş ve Alanya'nın ardından Konyaspor'u da boş geçmeyerek, takımına Avrupa yolunda büyük katkı sağladı.

MİNİK AYDEN'E DESTEK TİŞÖRTÜ

BAŞAKŞEHİRLİ futbolcular, Konyaspor maçı öncesi ısınmaya eski futbolcusu Deniz Türüç'ün tedavi gören hasta oğluna destek için 'Geçmiş olsun Ayden' tişörtleriyle çıkıp, jest yaptı. Konyasporlu futbolcular da takım arkadaşları Deniz Türüç'e, ısınmada giydikleri tişörtlerle destek verdi. İki takımın bu desteğine, tribünleri dolduran taraftarlar da alkışlarla karşılık verdi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Deniz Türüç de iki takımın oğlu Ayden için yaptığı bu destek karşısında oldukça duygulandı