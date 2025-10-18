CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin: Galatasaray gibi bir takımı yenmek istiyorsan 45 dakika yetmiyor

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin: Galatasaray gibi bir takımı yenmek istiyorsan 45 dakika yetmiyor

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçında ikinci yarıdaki futbollarının galibiyete yetmediğini söyledi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 23:05
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin: Galatasaray gibi bir takımı yenmek istiyorsan 45 dakika yetmiyor

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aldığı galibiyetten dolayı Galatasaray'ı tebrik eden Şahin, "İlk yarı hiç olmayan bir oyun vardı. Maçın içine giremedik, ne toplu ne de topsuz istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. İkinci yarı hem değişikliklerle hem ana plana sadık kalarak normalde 90 dakikaya yaymamız gereken oyunu 45 dakikada oynadık. İkinci yarı ortada geçti. Galatasaray gibi bir takımı yenmek istiyorsan 45 dakika yetmiyor. 90 dakika o oyunu göstermen lazım. Ne yazık ki sadece 45 dakika istediğimiz futbolu sahaya yansıttık. Neticesinde kaybettik." diye konuştu.

