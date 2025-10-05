CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Başakşehir Nuri Şahin: Oyunumuz yavaş yavaş oturuyor!

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 23:15
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, konuk olduğu Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu. Göztepe'yi tebrik ederek konuşmasına başlayan Şahin, "Maçtan önce Göztepe'nin çok net bir oyunu olduğunu söylemiştim. Beklediğim gibi oynadılar. Topun bizde olacağını bekliyorduk. Ona göre hazırlık yaptık. Çok şanssız bir penaltı. Onun arkasından da çok şanssız bir gol yedik. Maçın ilk pozisyonu biz belki, Göztepe gibi takıma karşı pozisyona girmek çok zor. Eğer ilk girdiğimiz pozisyonda gol atsak maç farklı bir yere gidebilirdi. İkinci yarı denedik. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Oyunumuz yavaş yavaş oturuyor. İstediğim oyun yavaş yavaş oturuyor. 3. bölgede hala belirli eksiklerimiz var. Ceza sahasına girmek alışkanlığının daha fazla olması lazım. Rakip cezası rakip alanında daha fazla pas yapmamız lazım" diye konuştu.

"DEVRE ARASINA KADAR ACI ÇEKECEĞİZ"

"Sezon ortasında bir takıma gelmek çok zor" diyen Şahin, "Kolay değil. Ama biz bunu bilerek geldik. Çok iyi bir kulüpte iyi oyunculardan oluşan doğru bir yerdeyiz şu anda. Yanlış değilse 3 buçuk 4 hafta oldu. Her şeyin bir anda çok iyi gitmesi veya istediğimiz olması biraz zaman alacak. İdeal kadroyu bulmak için de oyuncuları görmek için 6 haftalık sezon başı kampı geçiriyorsun. O oyuncuları tanıyorsun. Biz de onu hem maç oynayarak hem puan maçları oynayarak, bir şekilde tanımaya çalışıyoruz oyuncularımızı. Milli ara inşallah milli oyuncularımız sağlıklı döneme en önemli o. Ondan sonra yeni bir sezon oynamaya başlıyoruz. Bizim için bu önümüzdeki iki hafta da tabii ki çok değerli. Ne yazık ki 7-8 tane oyuncumuz olmayacak ama yine biz çalışacağız. 2 hafta sonra daha iyi bir Başakşehir sahaya yansıtmak istiyoruz. Devre arasına kadar biraz acı çekerek bazı şeyleri ondan sonra eminim her şey daha iyi olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

