Ziraat Türkiye Kupası
Nuri Şahin döndü

Nuri Şahin döndü

Antalyaspor’da teknik direktörlük kariyerine başlayan Nuri Şahin, Borussia Dortmund macerası sonrası Başakşehir’le 3 yıllık sözleşme imzaladı

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Nuri Şahin döndü

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'i getirdi. Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen ve Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı imza töreninde 37 yaşındaki teknik adam, kendisini 2028'e kadar turuncu-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. Bertuğ ve Doğan'ı transferinin kendi isteğiyle olduğunu belirten Şahin, "Son günlerde tabii ki istişare ettik. Başkanımız ve scoutlarımız bizim de fikrimizi sordu. Geniş bir kadromuz var.

TAKIMI GAYET İYİ GÖRDÜM

Ne yazık ki bu sene sadece lig ve kupa var. Çok değerli, iyi oyunculardan kurulu karakterli bir kadro görüyorum. DNA'sında futbol felsefesi oturmuş bir kulübe geldim. Biz de biraz üzerine ekleyerek kadroyu daha iyi yerlere getireceğiz. Takımı gayet iyi gördüm. Osimhen ve Ederson gibi oyuncuları getirmek çok önemli. Biz de Amine Harit gibi çok değerli ve başarılı bir oyuncuyu getirdik. Ligimiz açısından çok çok önemli. İnşallah hep birlikte Türk futbolunu Avrupa'da en iyi şekilde temsil ederiz" şeklinde konuştu.

DNA'mızda Avrupa var

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ imza töreninde yaptığı açıklamada sezonu ilk 4 içinde bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Kulüp olarak çok önemli işler yaptıklarını belirten Gümüşdağ, "Hocamız da bizim evladımız ama global bir futbol adamı. Hedefimiz her zaman Avrupa. Bizim DNA'mızda Avrupa var. Nuri Şahin hocamızla tüm takım, yönetim kurulu kenetlenecek ve sezon sonunda hedefimize ulaşmak isteyeceğiz. Aile olarak çok önemli başarılara imza atacağız. 17 yaş altı takımımız, Avrupa şampiyonu olmuştu. O gün Nuri futbolcu olarak sahadaydı. Bugün 20 yıl sonra aynı masadayız. Aslında kariyere beraber başlamışız" diye konuştu.

