RAMS Başakşehir'de iki transfer birden! Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar...

Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala transferde gaza basan RAMS Başakşehir, iki transferi birden bitiriyor. Turuncu-lacivertliler, Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar'ın transferleri için Fransız ekibiyle anlaşma sağladı.

RAMS Başakşehir'in iki futbolcunun transferi için Rennes ile 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %15 pay karşılığında anlaşma sağladığı öğrenildi.

Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar'ın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek RAMS Başakşehir ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.