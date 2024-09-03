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RAMS Başakşehir Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı

Başakşehir, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart ile yollarını ayıran Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 17:34
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RAMS Başakşehir Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı

Stuttgart, geçtiğimiz günlerde Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Kulüp, resmi hesabından yaptığı açıklamada;

"Stuttgart ve Ömer Beyaz, 30 Haziran 2025'e kadar sürecek olan sözleşmeyi erken fesih konusunda anlaştı. 2021 yazında Fenerbahçe İstanbul'dan Stuttgart'a transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, o günden bu yana Bundesliga'da dört maç ve Stuttgart adına bir DFB Kupası maçına çıktı. Formaya olan bağlılığınız için teşekkür eder, gelecekte başarılar dileriz Ömer!" ifadelerine yer vermişti.

RAMS Başakşehir ise genç oyuncuyu bugün bedelsiz olarak 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

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