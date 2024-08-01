La Fiorita - RAMS Başakşehir maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita ile kozlarını paylaşıyor. İlk mücadeleden 6-1'lik galibiyetle ayrılan İstanbul ekibi, La Fiorita'yı elemesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirisiniz...

FIORITA - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

La Fiorita: Zavoli, Di Modugno, Santi, Mazzotti, Felipe, Cicarelli, Semprini, Toccacelli, Greco, Casolla, Olcese

Başakşehir: Deniz, Duarte, Hamza, Ba, Ömer Ali, Onur, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek

👉LA FIORITA BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

LA FIORITA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

La Fiorita - Başakşehir maçı 1 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 52. RANDEVU

Söz konusu müsabakayla turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında 52. randevusuna çıkacak. İstanbul ekibi, geride kalan 51 maçta 18 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 12 beraberlik yaşadı.

Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçta rakibi 6-1'lik skorla mağlup ederek, rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj elde etti.

EN FARKLI GALİBİYET

Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita ile evinde oynadığı ilk maçta rakibi 6-1 mağlup etti. İstanbul ekibi, bu sonuçla birlikte kulüp rekorunu kırdı ve Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertlilerin daha önceki en farklı galibiyetini 8 Eylül 2022 tarihinde UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts ile deplasmanda oynadığı maçta 4-0'lık skorla almıştı.

Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Iberia 1999 - Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Söz konusu eşleşmede oynanan ilk maçı Iberia 1999 sahasında 2-0 kazandı.

İSVEÇ HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR

La Fiorita - Başakşehir mücadelesinde İsveç Futbol Federasyonu'ndan Granit Maqedonci düdük çalıyor. Maqedonci'nun yardımcılıklarını Robin Wilde ve Simon Kristensson yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Victor Wolf.