Haberler Başakşehir Emirhan İlkhan: Beşiktaş'a attığım için sevinmek istemedim

Emirhan İlkhan: Beşiktaş'a attığım için sevinmek istemedim

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin golünü kaydeden Emirhan İlkhan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Emirhan'ın açıklamaları...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 22:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emirhan İlkhan: Beşiktaş'a attığım için sevinmek istemedim

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

90+5. dakikada attığı golle takımına beraberliği getiren Emirhan İlkhan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Emirhan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bir puan Avrupa yolunda bizim için önemli ama 3 puan almak isterdik. İlk 5 dakika iyiydik ama sonrasın Beşiktaş bir gol buldu duran toptan. O kadar insanın içinde gol atacağımı hissettim. Gol atmak güzel bir duygu. Beşiktaş'a attığım için sevinmek istemedim. Arkadaşlarım golümü kutladı, ben de onlara eşlik ettim.

DİĞER
Son dakika haberi: Şenol Güneş yeşil sahalara geri dönüyor! Yeni adresini kendisi açıkladı: Kimse bunu beklemiyordu
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi: 6 maddelik yazılı açıklama
Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı!
G.Saray çok istedi F.Bahçe alıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu!
Başakşehir - Beşiktaş | CANLI
Kadir Gecesi AYETLERİ ve HADİSLERİ 2024
Peygamber Efendimiz'in Kadir Gecesi duası ve anlamı
Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri! Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri! 23:10
Fernando Santos: Söyleyecek bir şey bulamıyorum! Fernando Santos: Söyleyecek bir şey bulamıyorum! 23:04
Erzurumspor geriden gelerek kazandı! Erzurumspor geriden gelerek kazandı! 23:00
"Galibiyetlere devam etmemiz lazım!" "Galibiyetlere devam etmemiz lazım!" 22:58
Gedson Fernandes: Her şeyi denedik ama... Gedson Fernandes: Her şeyi denedik ama... 22:56
Svensson: Son dakika yediğimiz gol bizi üzdü Svensson: Son dakika yediğimiz gol bizi üzdü 22:52
Daha Eski
"Beşiktaş'a attığım için sevinmek istemedim!" "Beşiktaş'a attığım için sevinmek istemedim!" 22:52
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:32
Samsun'da sessiz gece! Samsun'da sessiz gece! 22:29
Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı! Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı! 22:29
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 21:44
Erman Toroğlu Beşiktaş'ı eleştirdi! "Tek başına oynuyor" Erman Toroğlu Beşiktaş'ı eleştirdi! "Tek başına oynuyor" 21:35