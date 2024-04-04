Emirhan İlkhan: Beşiktaş'a attığım için sevinmek istemedim

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

90+5. dakikada attığı golle takımına beraberliği getiren Emirhan İlkhan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Emirhan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bir puan Avrupa yolunda bizim için önemli ama 3 puan almak isterdik. İlk 5 dakika iyiydik ama sonrasın Beşiktaş bir gol buldu duran toptan. O kadar insanın içinde gol atacağımı hissettim. Gol atmak güzel bir duygu. Beşiktaş'a attığım için sevinmek istemedim. Arkadaşlarım golümü kutladı, ben de onlara eşlik ettim.