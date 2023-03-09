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GENT BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Gent - Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Gent'e konuk olacak. Son 16 turu ilk maçında temsilcimiz kazanmak ve avantajlı skorla İstanbul'a dönmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gent - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 11:00
GENT BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Gent - Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Gent - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, Gent'e konuk olacak. Son 16 turu müsabakası öncesinde maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gent - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENT - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gent - Başakşehir maçı 9 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

KONFERANS LİGİ'NDE 12 MAÇTA 8 GALİBİYET

Geçtiğimiz sezon düzenlenmeye başlayan UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ilk kez bu sene katılan Medipol Başakşehir, turnuvada sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Turuncu-lacivertliler, eleme ve grup maçlarında oynadığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Başakşehir, bu maçlarda 26 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR ZORLU RAKİPLERİNİ ELEDİ

2021-2022 sezonunda Süper Lig'i 4. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılmaya hak kazanan Başakşehir, bu turda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı 1-1 ve 1-0'lık skorlarla eledi. 3. turda İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 ve 3-0'la geçerek turnuvanın dışına iten turuncu-lacivertliler, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'i 1-1'in rövanşında 3-1 yenerek grup aşamasına yükseldi. Başakşehir, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina takımlarıyla mücadele ettiği A Grubu'nu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı.

GENT PLAY-OFF'TA KARABAĞ'I ELEDİ

Konferans Ligi'nde ikinci sezonunu geçiren Belçika temsilcisi Gent ise Norveç'in Molde, İrlanda'nın Shamrock ve İsveç'in Djurgarden takımlarının bulunduğu F Grubu'nu 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 2. sırada tamamladı ve son 16 play-off turunda Azerbaycan ekibi Karabağ ile eşleşti. Eşleşmede iki takım da ev sahibi olduğu maçı 1-0'lık skorla kazanırken, rakibini penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakan Gent, son 16 turunda Başakşehir'in rakibi oldu.

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