Başakşehir'e genç yıldız

Sarı-kırmızılıların U19 takımında oynayan 19 yaşındaki futbolcu Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu. Somaspor'dan keşfedilip sarı-kırmızılıların altyapısına transfer olan Doğukan, Göztepe'de profesyonel olmadan yuvadan uçtu.

Doğukan Tuzcu, Göztepe U19 takımında bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı. Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, eski oyuncusu Hataysporlu sağ bek Kerim Alıcı ve Gaziantep FK'dan stoper Arda Kızıldağ'dan cevap bekliyor. İki oyuncuya da teklifini ileten sarı-kırmızılı kurmayların hafta sonuna kadar transferleri resmileştirmesi bekleniyor.