Haberler Başakşehir Başakşehir'e genç yıldız

Başakşehir'e genç yıldız

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, geleceğe yönelik yaptığı transferlerden genç sol bek Doğukan Tuzcu, A takıma yükselmeden Süper Lig ekiplerinden Başakşehire transfer oldu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 11:57
Başakşehir'e genç yıldız

Sarı-kırmızılıların U19 takımında oynayan 19 yaşındaki futbolcu Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu. Somaspor'dan keşfedilip sarı-kırmızılıların altyapısına transfer olan Doğukan, Göztepe'de profesyonel olmadan yuvadan uçtu.

Doğukan Tuzcu, Göztepe U19 takımında bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı. Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, eski oyuncusu Hataysporlu sağ bek Kerim Alıcı ve Gaziantep FK'dan stoper Arda Kızıldağ'dan cevap bekliyor. İki oyuncuya da teklifini ileten sarı-kırmızılı kurmayların hafta sonuna kadar transferleri resmileştirmesi bekleniyor.

DİĞER
Acı günlerde gelen müjdeli haber! Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı hamile... İşte bebeklerinin cinsiyeti!
17 suit oda, sinema ve spor salonu... Cristiano Ronaldo saçtıkta saçıyor! Sevgilisi Georgina Rodriguez ve ailesiyle kaldığı otele servet ödedi
Şoke eden gerçek! Onur Bulut'un haberi yokmuş
Hamsik'in durumu netleşiyor! Sezon sonunda...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir ayrılığı TFF'ye bildirdi
Başakşehir’de Caiçara ayrıldı
2023 ALES başvuru ekranı ve başvuru tarihleri!
İstanbul barajları doluluk oranı (22 Şubat 2023)
2023 Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar, nasıl başvurulur?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United - Barcelona maçı saat kaçta? Manchester United - Barcelona maçı saat kaçta? 12:09
Trabzonspor'un Basel maçı kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un Basel maçı kadrosu açıklandı! 12:05
Başakşehir'e genç yıldız Başakşehir'e genç yıldız 11:57
TFF'den Ersen Martin'e ziyaret! TFF'den Ersen Martin'e ziyaret! 11:39
Galatasaray - Pendikspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Pendikspor maçı saat kaçta? 11:18
Hawks'ta başantrenör Nate McMillan'la yollar ayrıldı Hawks'ta başantrenör Nate McMillan'la yollar ayrıldı 11:17
Daha Eski
THY CEV kupasında yarı final için avantajlı THY CEV kupasında yarı final için avantajlı 11:11
Weghorst için bomba iddia! G.Saray... Weghorst için bomba iddia! G.Saray... 11:04
Fenerbahçe Partizan deplasmanında Fenerbahçe Partizan deplasmanında 11:01
Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:57
Hamsik'in durumu netleşiyor! Sezon sonunda... Hamsik'in durumu netleşiyor! Sezon sonunda... 10:42
Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta? Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:15