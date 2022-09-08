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Hearts Başakşehir maçı canlı

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, A grubundaki ilk maçına çıkıyor. Başakşehir, deplasmanda Hearts ile karşı karşıya geliyor. Tynecastle Park'ın ev sahipliği yapacağı Hearts-Başakşehir maçını Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetiyor.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 20:00
Hearts Başakşehir maçı canlı

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, A grubunda Başakşehir deplasmanda Hearts ile karşı karşıya geliyor.

Tynecastle Park'ın ev sahipliği yaptığı Hearts-Başakşehir maçını Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetiyor.

HEARTS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Hearts Başakşehir maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19.45'ten itibaren TV 8,5'te yayınlanacak.

HEARTS BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

Hearts: Gordon, Cochrane, Kingsley, Smith, Halliday, Devlin, Haring, Atkinson, McKay, Forrest, Shankland

Başakşehir: Muhammed, Hasan Ali, Touba, Duarte, Ömer Ali, Aleksic, Biglia, Deniz, Serdar, Traore, Okaka

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