Hearts Başakşehir maçı canlı

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, A grubunda Başakşehir deplasmanda Hearts ile karşı karşıya geliyor.
Tynecastle Park'ın ev sahipliği yaptığı Hearts-Başakşehir maçını Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetiyor.
HEARTS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Hearts Başakşehir maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19.45'ten itibaren TV 8,5'te yayınlanacak.
HEARTS BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER
Hearts: Gordon, Cochrane, Kingsley, Smith, Halliday, Devlin, Haring, Atkinson, McKay, Forrest, Shankland
Başakşehir: Muhammed, Hasan Ali, Touba, Duarte, Ömer Ali, Aleksic, Biglia, Deniz, Serdar, Traore, Okaka