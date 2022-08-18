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Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer Antwerp karşılaşması sonrası konuştu! "Gelecek hafta tur atlayan taraf olmak istiyoruz"

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Antwerp 1-1 berabere kaldığı maçın sonrasında Başakşehir'in Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Royal Antwerp karşısında galibiyeti hak ettiklerini fakat maçın berabere bittiğini söyleyerek, gelecek hafta deplasmanda tur atlayan taraf olmak istediklerini belirtti.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 00:28
Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer Antwerp karşılaşması sonrası konuştu! "Gelecek hafta tur atlayan taraf olmak istiyoruz"
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Belçika ekibi Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Beklediğimiz bir maç oldu. İyi bir takımla oynadık. 90 dakika çok büyük emek verdik. 1-0 öne geçtik. Güzel bir gol attık. 1-0'ı tutmamız gerekirdi. Bir orta ile golü yedik. Maç berabere bitti. Pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Daha hareketli oynamamız gerekiyordu. Rakibin de bir planı vardı. Rakibin de planı vardı. İkinci devre daha iyi oynadık. Pozisyonlar bulduk ve golü attık. Duran top sonrasında bir pozisyon verdik. Bu emeğe yazık. Galibiyeti hak etmiştik. Gelecek hafta her şeye açık. Netanya maçı da berabere bitmişti, sonra maçı aldık. O istek, cesaretle Antwerp deplasmanına gideceğiz. Tur atlamayı çok istiyoruz. Yarın rejenerasyon yapacağız. Kayserispor maçımız var. 3 günde bir maç kolay değil. Yeni maça odaklanmamız gerekiyor. Gelecek hafta çok mühim bizim için, hocalar için oyuncular için kulüp için. Çok iyi odaklanmamız lazım. Ondan sonra ilerisine bakacağız. Önce Kayseri sonra Antwep maçını büyük motive ile başarmak istiyoruz. Kuvvetli bir takım. Bizi en az aynı seviyede görüyorum belki daha iyi. Bunu maçta gösterdik. Bu maçı daha çok domine etmeye çalıştık, daha çok emek verdik. Antwerp iyi ve organize bir takım. Hızlı oyuncuları var. Bunları fark ettik. Gelecek hafta Antwerp'te şansımız var. O istek ve motive ile maçı almamız lazım" diye konuştu.

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