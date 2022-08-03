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Medipol Başakşehir Breidablik maçı için İzlanda'ya uçtu!

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Breidablik ile deplasmanda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, İzlanda'ya gitti. Müsabaka 4 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te Kopavogsvöllur Stadı'nda oynanacak. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:24
Medipol Başakşehir Breidablik maçı için İzlanda'ya uçtu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Breidablik ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, İzlanda'ya gitti.

Turuncu-lacivertli ekip, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na hareket etti.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Nacer Chadli ve hasta olan Berkay Özcan kafilede yer almadı. UEFA listesinde adı bulunmayan Mesut Özil, kafileye dahil edilmeyen bir diğer isim oldu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanları Mustafa Eröğüt, Mesut Altan ve Mustafa Saral kafilede bulunuyor.

Başakşehir ile Breidablik, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te Kopavogsvöllur Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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