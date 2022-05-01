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Başakşehir tam gaz

Avrupa Kupaları sıralamasında bulunan Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanında hata yapmadı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi kazandı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Başakşehir tam gaz

Başakşehir dün Kasımpaşa deplasmanındaydı. İstanbul derbisinde sevinen konuk ekip oldu. Maç gol düellosu şeklinde geçti. Trezeguet'in nefis ortasında Gulbrandsen kafayla fileleri sarstı: 0-1. Devre biterken Başakşehir savunması Fall'ı unuttu. Başarılı oyuncu da rahat bir kafa vuruşuyla fileleri sarsmaya başardı. Başakşehir 45'te bir defa daha öne geçti. Trezeguet skoru 2-1'e getirdi.

5 MAÇTA 4 GALİBİYET
İkinci yarı da keyifli geçti. 52'de Deniz Türüç'ün golüyle Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. 3-1'lik skorun avantajını maç sonuna taşımak isteyen Başakşehir bunu başaramadı. Ligin en formda forveti Jackson Muleka iyi bir takiple fileleri sarstı. Skor 3-2'ye geldi. Son bölümde Kasımpaşa beraberlik için bastırdı. Umut Bozok son anlarda mutlak bir fırsatı harcadı. Başakşehir maçı 3-2 aldı.

TREZEGUET SEVİNMEDİ
Devre arasında Başakşehir'e gelen Trezeguet, Kasımpaşa maçında fileleri sarstı. Eski takımına karşı attığı golden sonra Kasımpaşa'ya saygısından sevinmedi.

MAÇ SONU GERGİNLİK
Son düdüğün ardından Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ile Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu arasında tartışma yaşandı. Araya girilmesiyle gerginlik sona erdi.

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