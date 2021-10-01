Aykut Kocaman Fatih Karagümrük Başakşehir maçının ardından konuştu! "İstifamı sunacağım"

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından açıklama yapan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, "8 maçta 2 galibiyet....Kabul edilebilir değil. Bunun bedeli olacak. Bu kulüp bunu hak etmiyor. İstifamı sunacağım." şeklinde konuştu.

Başakşehir bu sezon deneyimli çalıştırıcı yönetiminde 8 maça çıkarken 2 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı ve 6 puan topladı. 8 gol kaydeden İstanbul temsilcisi, kalesinde ise 10 gol gördü.