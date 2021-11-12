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SPOR HABERİ: Agüero için şok iddia! 'Futbolu bırakabilir'

Son dakika spor haberi: İspanyol devi Barcelona'nın sezon başında kadrosuna kattığı Kun Agüero, LaLiga'nın 12. haftasındaki Deportivo Alaves maçında yaşadığı nefes darlığı sonrası oyundan çıkmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan Arjantinli yıldız ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Agüero'nun kalbindeki problemin sanıldığından daha ciddi olabileceği ve oyuncunun futbolu bırakmak zorunda kalabileceği yazıldı.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 12:55
SPOR HABERİ: Agüero için şok iddia! 'Futbolu bırakabilir'

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Kun Agüero, Deportivo Alaves maçında nefes darlığı yaşayarak oyundan çıkmış ve sonrasında kalp ritim bozukluğu teşhisi konulmuştu.

Tedavi sürecinden dolayı en az 3 ay sahalardan uzak kalacağına inanılan Aguero için yeni bir iddia daha geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Agüero'nun kalbindeki problemin sanıldığından daha ciddi olabileceği ve oyuncunun futbolu bırakmak zorunda kalabileceği yazıldı.

10 yıllık Manchester City kariyerini sonlandırarak Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero sakatlık nedeniyle iki buçuk ay forma giyemedi.

Arjantinli Barcelona formasıyla ilk maçına 17 Ekim'de Valencia karşısında çıktı. Real Madrid derbisinde 1 gol atan Agüero, Rayo Vallecano maçında 90 dakika forma giydi.

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