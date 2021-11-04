Barcelona'nın Fransız forveti Dembele bir kez daha sakatlandı

Barcelona Kulübü, Dembele'nin geçtiğimiz 3 Kasım'da oynanan Dinamo Kiev maçının ardından doktor kontrolünden geçtiğini ve sol bacak arka üst adalesinde uzama olduğunu bildirdi.

Ağustos 2017'de Barcelona'ya transfer olduktan sonra diz, ayak bileği, kalça ve kaslarından toplam 13 sakatlık geçiren ve 3 kez ameliyat olan Dembele, 670 günlük toplam iyileşme döneminde Katalan takımının 99 maçında forma giyemedi.

Son olarak geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Milli Takımı'nda oynarken sağ diz bağlarından sakatlık geçiren ve ameliyat olan Dembele, yaklaşık 5 ay kadar sahalardan uzak kaldıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e karşı ilk maçına çıkmıştı.

Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek olan 24 yaşındaki forvetin, Katalan kulübü ile sözleşme yenilemek için görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

Katalan takımında Martin Braithwaite, Pedri, Kun Agüero, Gerard Pique, Sergi Barjuan ve Sergi Roberto'nun da sakatlıkları bulunuyor.