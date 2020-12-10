Haberler Barcelona Antoine Griezmann'dan alkışlanacak hareket! Uygur Türkleri için Çinli sponsorla yollarını ayırdı

'dan alkışlanacak hareket! Uygur Türkleri için Çinli sponsorla yollarını ayırdı

devi 'nın yıldız oyuncusu alkışlanacak bir harekete imza attı. Fransız futbolcu, sponsoru Huawei firmasının, 'in yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine yardımcı olduğu iddiası üzerine şirketle yollarını ayırdığını açıkladı.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:59
Antoine Griezmann'dan alkışlanacak hareket! Uygur Türkleri için Çinli sponsorla yollarını ayırdı

'da forma giyen Fransız futbolcu , sponsorları arasındaki Huawei firmasının, 'in yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine yardımcı olduğu iddiası üzerine şirketle bağını kopardığını açıkladı.

'UYGUR ALARMINA' KARŞI ÖRNEK TEPKİ!

Griezmann, hesabından yaptığı açıklamada, "Huawei şirketinin, yüz tanıma yazılımı kullanarak 'Uygur alarmı' denilen sistemin geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair çıkan kuvvetli şüphelerin ardından firmayla ortaklığımı derhal sonlandırdım. Huawei'yi, yalnızca bu suçlamaları reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygı duyulmasına katkı sunması için etkisini kullanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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