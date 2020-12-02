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başkan adayları yarışına girdi

İspanyol devi 'da başkanlık seçimi yaklaşıyor. öncesi başkan adayları oylarını artırmak için flaş bir transfere imza atmanın planlarını yapıyor. Katalan ekibi başkan adaylarının listesinde ise Alman ekibi 'da forma giyen bulunuyor.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 21:17
Barcelona başkan adayları Erling Haaland yarışına girdi

'da forma giyen , dev kulüplerin listesine girmeyi başarmıştı. Yeniden başkanlık seçimine giden 'da da adaylar, Norveçli yıldızı 'ya getirme yarışına girdi.

20 yaşındaki Haaland, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığından beri gösterdiği performansla adından oldukça söz ettiren Haaland, Barcelona başkan adaylarını şimdiden harekete geçirdi.

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Genç oyuncunun menajerliğini üstlenen Mino Raiola, genç oyuncu için gelen telefonlara tek bir cevap veriyor.

Ünlü menajer, Norveçli forvet için Dortmund'a 70 milyon Euro, kendisine 20 milyon Euro menajerlik ücreti ve Haaland'ın ailesine 10 milyon Euro ödenmesi gerektiği cevabını veriyor.

Barcelona başkan adayları arasında yer alan Joan Laporta'nın Raiola ile yakınlığının olduğunun bilinmesi, Laporta'yı diğerlerinden bir adım öne götürüyor.

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