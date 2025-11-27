CANLI SKOR ANA SAYFA
Real Betis-Utrecht CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Betis-Utrecht CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Real Betis ile Utrecht karşı karşıya gelecek. Manuel Pellegrini yönetiminde 4 maçta 8 puan toplayan İspanya temsilcisi, güçlü rakibi karşısında kazanarak ilk 8 için önemli bir adım atmak istiyor. Henüz galibiyet alamayan Hollanda temsilcisi ise zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Futbolseverler merakla, "Real Betis-Utrecht maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Real Betis-Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 07:42
Real Betis-Utrecht CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Betis-Utrecht maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında heyecan dorukta! Real Betis, Utrecht ile karşılaşacak. Manuel Pellegrini'nin liderliğindeki İspanyol ekip, 8 puanla lig aşamasında önemli bir konumda ancak galibiyet alarak ilk 8 için kritik bir adım atmayı hedefliyor. Öte yandan, Hollanda temsilcisi Utrecht ise zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermek için mücadele edecek. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek için detayları araştırıyor. Peki, Real Betis-Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

REAL BETIS-UTRECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında oynanacak Real Betis-Utrecht maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL BETIS-UTRECHT MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Real Betis-Utrecht maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL BETIS-UTRECHT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Betis: Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Gomez; Fornals, Amrabat, Roca; Antony, Ezzalzouli, Bakambu

Utrecht: Brouwer; Horemans, Didden, Viergever, El Karouani; Engwanda, Zechiel; Rodriguez, De Wit, Blake; Haller

