Haberler UEFA Avrupa Ligi Panathinaikos-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Panathinaikos-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Panathinaikos ile Sturm Graz karşı karşıya gelecek. Rafael Benitez yönetiminde 3 puanın sahibi olmayı amaçlayan Yunanistan ekibi, 4 hafta sonunda aldığı 6 puanla 16. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak ilk 24'e girmeyi hedefleyen Avusturya ekibi ise 4 puanla 26. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Panathinaikos-Sturm Graz maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Panathinaikos-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 07:42
Panathinaikos-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Panathinaikos-Sturm Graz maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahne, haftanın en kritik maçlarından biri olan Panathinaikos-Sturm Graz karşılaşmasına ev sahipliği yapıyor. Rafael Benitez yönetiminde dengeli bir grafik çizen Panathinaikos, 4 haftada topladığı 6 puanla 16. sırada yer alıyor. Diğer tarafta ise Sturm Graz, zorlu Atina deplasmanında büyük bir sınav vermeye hazırlanıyor. Avusturya temsilcisi, şu ana kadar topladığı 4 puanla 26. basamakta bulunuyor. Peki, Panathinaikos-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Panathinaikos-Sturm Graz maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

PANATHINAIKOS-STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Panathinaikos-Sturm Graz maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

PANATHINAIKOS-STURM GRAZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Panathinaikos: Kotsaris; Jedvaj, Palmer-Brown, Touba, Mladenovic; Cerin, Vilhena; Tete, Bakasetas, Zaroury; Pantovic

Sturm Graz: Christensen; Malic, Oermann, Lavalee, Karic; Horvat, Gorenc Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Jatta, Grgic

