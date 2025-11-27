CANLI SKOR ANA SAYFA
Nottingham Forest-Malmö FF MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Nottingham Forest-Malmö FF MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Nottingham Forest ile Malmö FF karşı karşıya gelecek. Sean Dyche yönetiminde son lig maçında Liverpool'u deplasmanda 3-0 mağlup eden İngiliz takımı, turnuvada da başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Nottingham Forest 5 puanla 23. sırada bulunuyor. Zorlu deplasmanda kazanmanın yollarını arayacak İsveç temsilcisi ise 1 puanla 33. sırada yer alıyor. Peki, Nottingham Forest-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 07:42
Nottingham Forest-Malmö FF MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Nottingham Forest-Malmö FF maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Nottingham Forest, Malmö FF ile kozlarını paylaşacak. Son lig maçında deplasmanda Liverpool'u 3-0 yenen Nottingham, bu kez Avrupa'da iç sahada galibiyet arayışında. Ancak 1 puanla 33. sırada olan Malmö, güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde koşacak. Futbolseverler ise "Nottingham Forest-Malmö FF maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Nottingham Forest-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın detayları haberimizde...

NOTTINGHAM FOREST-MALMO FF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Nottingham Forest-Malmö FF maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST-MALMO FF MAÇI HANGİ KANALDA?

City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-Malmö FF maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST-MALMO FF MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nottingham Forest: Victor; Savona, Milenkovic, Morato, Williams; Yates, Sangare; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Kalimuendo

Malmö FF: Ellborg; Larsen, Jansson, Duric, Busanello; Rosengren, Lewicki, Skogmar; Ekong, Haksabanovic, Bolin

SON DAKİKA
