Nottingham Forest-Malmö FF MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Nottingham Forest-Malmö FF maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Nottingham Forest, Malmö FF ile kozlarını paylaşacak. Son lig maçında deplasmanda Liverpool'u 3-0 yenen Nottingham, bu kez Avrupa'da iç sahada galibiyet arayışında. Ancak 1 puanla 33. sırada olan Malmö, güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde koşacak. Futbolseverler ise "Nottingham Forest-Malmö FF maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Nottingham Forest-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın detayları haberimizde...

NOTTINGHAM FOREST-MALMO FF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Nottingham Forest-Malmö FF maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST-MALMO FF MAÇI HANGİ KANALDA?

City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-Malmö FF maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST-MALMO FF MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nottingham Forest: Victor; Savona, Milenkovic, Morato, Williams; Yates, Sangare; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Kalimuendo

Malmö FF: Ellborg; Larsen, Jansson, Duric, Busanello; Rosengren, Lewicki, Skogmar; Ekong, Haksabanovic, Bolin