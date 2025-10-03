CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Berke Özer Fransa'da manşet oldu! "Bu iş tamam"

Berke Özer Fransa'da manşet oldu! "Bu iş tamam"

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. hafta maçında Lille, deplasmanda Roma'yı 1-0 mağlup etti. Fransız ekibinin kalesini koruyan milli futbolcumuz Berke Özer, üst üste kurtardığı 3 penaltıyla maça damgasını vurdu. Özer'in bu performansı Fransız basınında manşet oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 10:06 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 10:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Berke Özer Fransa'da manşet oldu! "Bu iş tamam"

Lille, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. hafta maçında Roma deplasmanına konuk oldu. Fransız ekibi, 6. dakikada Hakon Arnar Haraldsson'un attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Lille'in kalesini koruyan milli futbolcumuz Berke Özer ise üst üste kurtardığı 3 penaltıyla maça damga vuran isim oldu. Özer'in bu performansını Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe, manşete taşıdı. "ÖZER BU İŞ TAMAM" başlığını atan L'Equipe, "Lillelilerin Roma'nın sahasında elde ettiği büyük başarı. Maçın adamı, LOSC'un kalecisi oldu: üç kez penaltı kurtararak unutulmaz bir performans sergiledi. Pazar akşamı Bruno Genesio'nun öğrencileri Ligue 1'de PSG'yi ağırlayacak." İfadelerine yer verdi.

İŞTE O HABER

Berke'den penaltılara geçit yok Devamını Oku BUNU DA OKU

Buruk'tan özel görüşme! "Derbiyi sen kazandıracaksın"
Ömer Üründül'den o isme övgü dolu sözler!
DİĞER
Arda Güler tarihi sıçrama yaptı! En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu...
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek yakalandı
Ahmet Çakar'dan flaş Tedesco yorumu!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ömer Üründül'den o isme övgü dolu sözler! Ömer Üründül'den o isme övgü dolu sözler! 09:30
Ahmet Çakar'dan flaş Tedesco yorumu! Ahmet Çakar'dan flaş Tedesco yorumu! 09:09
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü 09:02
Bugünkü maçlar 3 Ekim Cuma 2025 Bugünkü maçlar 3 Ekim Cuma 2025 08:48
"Tokat gibi cevap verdi" "Tokat gibi cevap verdi" 08:29
Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... 01:15
Daha Eski
Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... 01:14
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 00:33
Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..." Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..." 00:30
UEFA ülke puanları güncellendi! UEFA ülke puanları güncellendi! 00:30
F.Bahçe evinde kazandı! F.Bahçe evinde kazandı! 00:30
Berke'den penaltılara geçit yok Berke'den penaltılara geçit yok 00:30