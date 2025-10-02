Roma-Lille maçında Berke Özer üst üste 3 penaltı kurtardı

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, deplasmanda Roma'yı 1-0 mağlup etti.

Lille'de Berke Özer maçın adamı oldu.

Lille için 3 puanı getiren gol Hakon Haraldsson'dan geldi.

BERKE ÖZER'DEN 3 PENALTI KURTARIŞI

Milli kalecimiz üst üste 3 penaltıya da geçit vermedi.

Roma adına ilk 2 penaltıdan Dovbyk diğerini ise Soule yararlanamadı.

İŞTE O ANLAR:

🇹🇷 ONUN ADI ❝BERKE ÖZER!❞ İNANILMAZ!!! 🧤🤯TAM ÜÇ KEZ PENALTI KURTARDI! 😵⛔️ 82. dakikada penaltıyı kurtardı.⛔️ Penaltı tekrarlandı, yine kurtardı. Ancak ayağı çizgide olmadığı için bir kez daha tekrarlanmasına karar verildi.⛔️ Tekrar edilen penaltıyı da kurtardı. pic.twitter.com/99T34EMfEa