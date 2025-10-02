Roma-Lille maçında Berke Özer üst üste 3 penaltı kurtardı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Roma-Lille maçına milli kalecimiz Berke Özer damga vurdu. Berke, bu maçta üst üste 3 penaltı kurtardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, deplasmanda Roma'yı 1-0 mağlup etti.

Lille'de Berke Özer maçın adamı oldu.

Lille için 3 puanı getiren gol Hakon Haraldsson'dan geldi.

BERKE ÖZER'DEN 3 PENALTI KURTARIŞI

Milli kalecimiz üst üste 3 penaltıya da geçit vermedi.

Roma adına ilk 2 penaltıdan Dovbyk diğerini ise Soule yararlanamadı.

İŞTE O ANLAR:

