FCSB-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

FCSB-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında FCSB ile Young Boys karşı karşıya gelecek. Turnuvada üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Romanya ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, İsviçre temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "FCSB-Young Boys maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, FCSB-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 11:25
FCSB-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

FCSB-Young Boys maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Romanya temsilcisi FCSB, sahasında İsviçre ekibi Young Boys'u ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "FCSB-Young Boys maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, FCSB-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FCSB-YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak FCSB-Young Boys maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Ulusal Arena'da oynanacak FCSB-Young Boys maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

