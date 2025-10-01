CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta başlıyor! İşte maç programı

Son dakika spor haberleri: Ülkemizi Fenerbahçe'nin temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları perşembe günü oynanacak. İşte maç programı...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 09:30
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunun 2. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, saat 19.45'te Fransız ekibi Nice'i konuk edecek.

Lig usulü 36 takımın mücadele ettiği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Avrupa Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:

19.45 Fenerbahçe-Nice

19.45 Bologna-Freiburg

19.45 Brann-Utrecht

19.45 Celtic-Braga

19.45 FCSB-Young Boys

19.45 Ludogorets-Real Betis

19.45 Panathinaikos-Go Ahead

19.45 Roma-Lille

19.45 Viktoria Plzen-Malmö

22.00 Basel-Stuttgart

22.00 Celta Vigo-PAOK

22.00 Feyenoord-Aston Villa

22.00 Genk-Ferencvaros

22.00 Lyon-Salzburg

22.00 Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb

22.00 Nottingham Forest-Midtjylland

22.00 Porto-Kızılyıldız

22.00 Sturm Graz-Rangers

