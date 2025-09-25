Utrecht-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Utrecht-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Utrecht, sahasında Fransız ekibi Lyon'u ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Utrecht-Lyon maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Utrecht-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UTRECHT-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Utrecht-Lyon maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Galgenwaard Stadyumu'nda oynanacak Utrecht-Lyon maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UTRECHT-LYON MAÇI CANLI İZLE