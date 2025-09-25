CANLI SKOR ANA SAYFA
Utrecht-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Utrecht-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Utrecht ile Lyon karşı karşıya gelecek. Turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Hollanda ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, Fransız temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Utrecht-Lyon maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Utrecht-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

25 Eylül 2025 Perşembe 11:43
Utrecht-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Utrecht-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor! 1. hafta karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Utrecht, sahasında Fransız ekibi Lyon'u ağırlayacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Utrecht-Lyon maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Utrecht-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UTRECHT-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Utrecht-Lyon maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Galgenwaard Stadyumu'nda oynanacak Utrecht-Lyon maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UTRECHT-LYON MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

