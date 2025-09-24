PAOK taraftarından Filistin'e destek! "Soykırımı durdur"

Yunanistan ekibi PAOK taraftarları, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek pankartı açtı.
🇵🇸 PAOK taraftarları, israil ekibi maccabi tel aviv karşısında tribünde Filistin bayrakları açtı. pic.twitter.com/zsnbWo0eN0— AA SPOR (@aa_spor) September 24, 2025
Selanik'in Toumba Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsrail'in işgali altındaki Gazze'ye destek veren ev sahibi ekibin taraftarları tribünde "Soykırımı durdur" ve "İsrail'e kırmızı kart göster" yazılı pankartlara yer verdi.
PAOK taraftarları, maç öncesinde de İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmasını protesto etmiş ve soykırım karşıtı sloganlar atmıştı.
📸 PAOK taraftarlarının Filistin pankartı: "Soykırımı durdurun!" pic.twitter.com/pYKjcgfAxo— AA SPOR (@aa_spor) September 24, 2025