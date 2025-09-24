CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi PAOK taraftarından Filistin'e destek! "Soykırımı durdur"

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan ekibi PAOK ile İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı karşı karşıya geldi. Ev sahibi taraftarları Filistin'e destek pankartları açarak İsrail'i protesto etti. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 00:01
Yunanistan ekibi PAOK taraftarları, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek pankartı açtı.

Selanik'in Toumba Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsrail'in işgali altındaki Gazze'ye destek veren ev sahibi ekibin taraftarları tribünde "Soykırımı durdur" ve "İsrail'e kırmızı kart göster" yazılı pankartlara yer verdi.

PAOK taraftarları, maç öncesinde de İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmasını protesto etmiş ve soykırım karşıtı sloganlar atmıştı.

Şampiyon F.Bahçe Beko!
