AEK Larnaca-Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

AEK Larnaca-Brann maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir rövanş mücadelesi sahne alıyor. AEK Larnaca ile Brann, 2-1 Norveç ekibinin üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ikinci maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, AEK Larnaca-Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AEK LARNACA-BRANN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak AEK Larnaca-Brann maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.