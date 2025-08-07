CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu maçlarıyla devam ediyor. Lincoln Red Imps ile Noah kozlarını paylaşacak. Europa Point Stadium'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lincoln Red Imps - Noah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 11:08 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 11:14
Lincoln Red Imps - Noah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Lincoln Red Imps ile Noah 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Slovak hakem Filip Glova'nın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lincoln Red Imps - Noah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lincoln Red Imps - Noah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lincoln Red Imps - Noah maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Filip Glova'nın yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. Dördüncü hakem Lukáš Dzivjak, VAR Martin Dohal, AVAR hakemi koltuğunda ise Erik Gemzicky görev alacak.

Lincoln Red Imps - Noah MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lincoln: Santana; Nano, Rutjens, Lopes, Munoz; Juanje, Torilla, Britto; Toni, Victor, De Barr

Noah: Cancarevic; Boakye, Silva, Muradyan, Thorarinsson; Eteki, Sangare, Helder, Manvelyan, Grgic; Aias

Anasayfa
