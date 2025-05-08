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Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi Yarı Final | CANLI

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları başladı. Finalistlerin belli olacağı karşılaşmaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 21:54
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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri rövanş maçları 8 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'da başladı. İlk maçta Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup eden Manchester United, Old Trafford'da final biletini kapmak istiyor.

Tottenham'a deplasmanda 3-1 yenilen Bodo/Glimt ise kendi sahasında İngiliz ekibi karşısında mucize arıyor.

Final yolunda nefes kesen mücadeleleri haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

MANCHESTER UNITED-ATHLETIC BILBAO MAÇI İLK 11'LER

Manchester United: Onana, Lindelof, Maguire, Yoro, Mazraoui, Casemiro, Ugarte, Dorgu, Garnacho, Fernandes, Hojlund.

Athletic Bilbao: Agirrezabala, De Marco, Yeray, Nunez, Yuri, Galarreta, Jauregizar, Djalo, Unai Gomez, Berenguer, Sannadi.

BODO/GLIMT-TOTTENHAM MAÇI İLK 11'LER

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Gundersen, Moe, Bjorkan, Saltnes, Berg, Evjen, Hauge, Hogh, Blomberg.

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Bissouma, Bentancur, Kulusevski, Johnson, Richarlison, Solanke.

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