Athletic Bilbao 2 - 0 Rangers (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında Athletic Bilbao sahasında Glasgow Rangers'ı konuk etti.
San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanyol ekibi 2-0 kazandı. Athletic Bilbao, toplam skorda İskoç rakibine 2-0 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.
Athletic Bilbao'nun gollerini 45+4'üncü dakikada penaltıdan Ohian Sancet ile 80'inci dakikada Nico Williams kaydetti.
RIDVAN YILMAZ DEVAM EDEMEDİ
Rangers'ta maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 23. dakikada sakatlanarak yerini Connor Barron'a bıraktı.
Rangers'ta milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, Athletic Bilbao maçının 23. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. pic.twitter.com/T8BsoG3pYT— TRT Spor (@trtspor) April 17, 2025